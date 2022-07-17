مصرع وإصابة 30 شخصاً في حوادث مرورية بمصر

المصدر: البيان

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 27 آخرون في 3 حوادث طرق بمحافظات الشرقية والبحيرة والمنيا في مصر.

وتم إخطار القيادات الأمنية والمرورية، والانتقال لأماكن البلاغات ونقل الجثث والمصابين لأقرب مستشفيات وتسيير حركة الطرق، كما تم تحرير محاضر بالحوادث وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

في الشرقية، لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق مصر الإسماعيلية بعد العاشر من رمضان اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالحادث، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، ونقل 8 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، ومصاب آخر إلى المركر الطبي العالمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالحادث.

وفى البحيرة، أصيب 14 شخصًا بينهم طفل فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا على الطريق الدولي الساحلي فى نطاق مركز كفر الدوار.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار باصطدام سيارة نقل تريلا بأتوبيس على الطريق الدولي الساحلي، أعلى كوبري 45 اتجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا وجميعهم من دمياط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام ووضعهم تحت الملاحظة.

وتوجه الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، إلى مستشفى كفر الدوار العام للاطمئنان على حالة المصابين فى الحادث ومتابعة تقديم الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وفي المنيا، أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم أمام قرية الرحمانية بمركز دير مواس.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير الأمن، إخطارًا من عمليات النجدة، بتصادم دراجة نارية وتوك توك أمام قرية الرحمانية بمركز دير مواس بسبب السرعة الزائدة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دير مواس العام لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتباشر النيابات المختصة تحقيقاتها من خلال سماع شهود الإثبات من المصابين فى جميع الوقائع لمعرفة أسباب تلك الحوادث.