السعودية تصدر 28 قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة الحج

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة 28 قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين؛ لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج.

ومن ضمن القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل، وذلك خلال المدة من 1443/11/10هـ حتى 15/ 12 /1443 وفق صحيفة عكاظ.

يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية عملت في موسم الحج على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.