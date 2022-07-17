حادث مرورع.. وفاة 8 أفراد من عائلة واحدة في لبنان

المصدر: البيان

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وقع حادث سير مروع مساء أمس في بلدة عرسال الحدودية في سلسلة جبال لبنان الشرقية بمحافظة البقاع الشمالي، راح ضحيته 8 أشخاص من عائلة واحدة.

ووفق موقع "سكاي نيوز عربية"، لقي الأب والأم وأبناؤهما الأربعة (ولدان وبنتان) وزوج الابنة وسائق شاحنة مصرعهم، بعد أن دهست الشاحنة المحملة بالصخور سيارة الأسرة.

وقالت صفحة التحكم المروري عبر حسابها الرسمي على تويتر إن حادث تصادم مروع وقع بين شاحنة وسيارة في محلة وادي عطا عرسال، نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة، فيما تبين لاحقا أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضا، كما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الحادث المأساوي.

وبحسب مصادر في الدفاع المدني، فإنه خلال عملية الإنقاذ، استعانت عناصرنا بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين، وتوازيا عملوا على إخماد حريق شب في الشاحنة.

وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، إن "سائق الشاحنة توفي لاحقا في مستشفى الجعيتاوي المخصصة للحروق في بيروت".

وكشف أن السائق ابن بلدة عرسال وجار العائلة وقريبها، ويدعى ديب غدادة.

وشرح الحجيري مجريات الحادث قائلا: "وقع الحادث عصرا في طريق داخلية بين المنازل. معروف أنه في مثل هذا الوقت من النهار تكتظ هذه الطريق بأهالي البلدة العائدين من قطاف ثمار البساتين".

وأضاف الحجيري: "فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها وكانت محملة بكمية كبيرة من الصخور التي يأتون بها من أعالي الجرد العرسالي من منطقة تعرف بالمقلع".

وتابع المسؤول المحلي: "كما تضرر بالحادث عدد من السيارات"، مشيرا إلى "مواجهة صعوبة التعرف على الجثث بسبب الحريق.