مأساة.. خرجت من امتحان الفيزياء تبكي فألقت بنفسها من الدور الرابع

المصدر: البيان

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توفيت طالبة مصرية في الصف الثاني الثانوي بعدما ألقت بنفسها من الطابق الرابع بأحد المباني في أسيوط جنوبمصر، نتيجة فشلها في الإجابة عن أسئلة اختبارات الدور الثاني.

ووفق محمد أبو بكير، صاحب محل عصائر، في منطقة المجذوب غرب مدينة أسيوط، بحسب سكاي نيوز عربية قال: "فوجئنا بسقوط فتاة من الطابق الرابع بأحد العقارات في الشارع، وكانت ترتدي الزي المدرسي لطلبة الثانوية العامة".

وأضاف أبو بكير أنه "باستطلاع الأمر تبين وفاة الفتاة فور سقوطها فتم إبلاغ الشرطة التي حضرت لاتخاذ اللازم".

وكشف مصدر أمني أن الفتاة كانت لتوها خارجة من امتحان الدور الثاني لمادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي، وباستدعاء أهلها وزملائها أكدوا أنها كانت تبكي عقب الخروج من لجنة الامتحان بسبب عدم قدرتها على الإجابة عن أسئلة الاختبار، مما يرجح أن انتحارها جاء لهذا لهذا السبب.

وتابع المصدر الأمني أنه تم إخطار النيابة العامة التي قررت نقل جثة الطالبة إلى المشرحة وتولت التحقيق في ملابسات وفاتها.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط شهدت صباح السبت محاولة فتاة الانتحار بإلقاء نفسها في مياه ترعة الإبراهيمية، لكن الأهالي نجحوا في إنقاذها وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.