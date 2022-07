شاهد.. موقف بطولي لامرأة أنقذت أسرة كاملة من موت محقق

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت امرأة أمريكية في إنقاذ عائلة كاملة من موت محقق نتيجة حريق اشتعل في بيتهم وهم نيام.

والعائلة المكونة من 11 فرداً، 9 منهم أطفال، تعيش في ولاية أوهايو الأمريكية، ولاحظت موس ناراً مستعرة من منزل العائلة في وسط الليل، بينما كانت العائلة نائمة وفق سكاي نيوز.

وأظهرت كاميرا مركبة في جرس البيت، موس وهي تدق باب جيرانها بإلحاح لإيقاظهم، بعد أن لاحظت الحريق في مرآب السيارات، والذي كان سيرتفع لجميع أرجاء البيت الخشبي.

وظهرت موس وهي تصرخ خارج المنزل: "الحريق تلتهم مرآبكم"، بينما استمرت بدق جرس المنزل.

وبعد أن نجحت بإيقاظ العائلة، خرجوا جميعا سالمين، بينما تلاحقت فرق الدفاع المدني الحريق المرعب.

وقال رب المنزل جوش إيلس لمحطة أي بي سي: "هايلي موس هي ملاك حقيقي. لقد أنقذت عائلتنا من الموت. لقد أصرت على إيقاظنا ثم بقت معنا حتى تأكدت من سلامتنا".

وانتشر الفيديو الذي صورته كاميرا المنزل على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت هايلي موس إشادة كبيرة لشجاعتها وتصرفها السريع.

RING THE ALARM: An Ohio woman saved a family of 11 when she knocked on their front door in the middle of the night to let them know their home was on fire. https://t.co/1digjLnZlE pic.twitter.com/qO1g59mXpD