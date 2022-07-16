"سباغيتي" على سطح المريخ!

المصدر: البيان

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كشفت صورة التقطتها مركبة برسيفرنس التابعة لوكالة ناسا عن جسم غريب على سطح المريخ يشبه معكرونة سباغيتي، يبدو وكأنه خيوط متشابكة أو مادة ممزقة تتشبث ببعضها البعض.

والصورة التقطتها حدى كاميرات تجنب المخاطر الأمامية للمركبة الجوالة، التي تراقب المناظر الطبيعية لحمايتها أثناء القيادة أو استخدام ذراعها الآلية، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا للخبراء، فإن التفسير الأكثر ترجيحا للجسم المتشابك هو الحطام من مهمة الهبوط. وقد رصدت مركبة برسيفرنس (Perseverance) المكلفة بالتحقيق في الكوكب الأحمر بحثا عن علامات الحياة القديمة، بقايا معدات الهبوط الخاصة بها من قريب ومن بعيد.

جدير بالذكر أن العربة الجوالة رصدت في شهر يونيو أيضا قطعة صغيرة من بطانية حرارية مثبتة على صخرة، والتي يعتقدون أنها أتت من مرحلة الهبوط.

وتُظهر النظرة الأوسع للكائن الغامض الفوضوي علاقته بإحدى عجلات العربة الجوالة ونهاية الذراع الآلية.

ويشار إلى أن الصخرة التي تحقق فيها العربة الجوالة حاليا هي موقع مهم لجمع العينات، حيث تتواجد مركبة برسيفرنس في فوهة جيزيرو (Jezero Crater) لاستكشاف نهر دلتا سابقا، وهو مكان يعد موقعا رئيسيا للبحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة.