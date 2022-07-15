ضلا الطريق وفقدا الأمل في النجاة.. سعودي يبتعد عن ابنه حتى لا يراه وهو يحتضر

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في واقعة مؤلمة هزت كل من سمعها طلب أب سعودي من ابنه أن يبتعد عنه حتى لايرى بعضهما البعض وهما يحتضران بعد أن ضلا الطريق في الصحراء وفقدا الأمل في النجاة.

وروى مبارك النماصي، وهو متطوع ضمن فريق إنقاذ سعودي، قصة العثور على أب وابنه فُقدا في الصحراء قرب منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية.

وقال النماصي في مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية: "كنت في قرية قرب منطقة حائل، وفي الصباح أبلغنا أهل القرية أن هناك أبًا وابنه مفقودين، مؤكدين أن آخر اتصال مع الأب كان منذ يومين".

وأوضح أنه صادف أحد الأشخاص أخبره أنه رأى ضوءًا في مكان مرتفع، لكنه لم يلاحظ شيئًا آخر أثناء مروره بالصحراء وفق صحف سعودية.

وأضاف النماصي أنه ذهب إلى هذا المكان، واكتشف أن الأب المفقود قد ترك "شماغ" على شجرة حتى يمكن التوصل إليه، موضحًا أن آثار الأقدام على الرمال كانت تقود إلى مكان تواجده.

وقال عضو فريق الإنقاذ أنه عثر على الأب المفقود، والذي أخبره بقصة مؤلمة، حيث أكد له أنه ضل الطريق هو وابنه، واتفقا على أن يفترقا حتى لا يرى أي منهما الآخر وهو يحتضر، بعد أن فقد الأب الأمل في النجاة.

وأضاف: "الأب كان قد طلب من ابنه عدم مغادرة السيارة لأي حال من الأحوال، وشرب كمية قليلة فقط من الماء الموجود معهما، ثم تركه وذهب للبحث عن أحد ينقذهما".

وأردف النماصي: "عثرنا على الأب أولًا وكان متعبًا للغاية، وبعد ذلك عثرنا على الابن".