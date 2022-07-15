بسبب نوم السائق .. وفاة 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بالسودان

المصدر: وكالات

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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح في حادث مروع وسط السودان، بعدما فقد سائق سيارة السيطرة عليها ما أدى إلى اصطدامها بشاحنة.

وأكدت وكالة أنباء السودان (سونا) الجمعة "وفاة 8 أشخاص في حادث مروري بطريق بارا-امدرمان".

ووقع الحادث، بحسب سونا، على الطريق الذي يربط مدينة أم درمان غرب العاصمة بمدينة بارا بولاية شمال كردفان وسط البلاد.

ونقلت الوكالة أن "أسباب الحادث تعود إلى السرعة الزائدة والنعاس الذي تغلب على السائق وافقده التحكم بقيادة المركبة".

ويعاني السودان منذ فترة طويلة سوء صيانة شبكة الطرق والبنية التحتية. وبين العامين 2016 و2019، بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في البلاد حوالى 10 آلاف وفاة سنوياً، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.