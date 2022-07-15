في عملية نوعية.. إنقاذ فيلين من الموت بأعجوبة

المصدر: البيان

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نجح أطباء بيطريون تايلنديون، عن طريق استخدام حقن مهدئة و معدات إنعاش وحفار ورافعات في إنقاذ فيلين سقطا في حفرة من الموت بأعجوبة.

ووفق سكاي نيوز عربية تمت عملية الإنقاذ وسط سقوط أمطار غزيرة في إقليم ناخون نايوك، وسط تايلند، يوم الأربعاء الماضي، بعدما سقط فيل يبلغ من العمر عاماً واحداً في حفرة لتصريف المياه.

وحاولت الأم المذعورة إنقاذ طفلها، لكنها سقطت هي الأخرى بعد فترة وجيزة في ذات الحفرة.

وقالت الدكتورة البيطرية خاو يي، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "كان من المستحيل إنقاذ الطفل والأم قريبة في مساحة صغيرة من الحفرة، لذلك أعطيناها ثلاث جرعات من المهدئات".

واستخدم رجال الإنقاذ رافعة محمولة على شاحنة لسحب الأم للخارج، كما أجري لها إنعاش في الموقع.

وبعد مرور ثلاث ساعات، تمكن فريق الإنقاذ من إخراج الفيل الصغير من الحفرة.