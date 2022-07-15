الكويت.. بيان من وزارة الداخلية بشأن وفاة مواطن أثناء إلقاء القبض عليه

المصدر: البيان

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أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا بشأن ماتم تداوله عن "وفاة مواطن أثناء إلقاء القبض عليه".

وأمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية وإن كان هناك أي تقصير أو تعسف.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن القضية الآن في عهدة النيابة العامة وسوف تتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة حيث جهة الاختصاص.