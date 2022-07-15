«جنينة حيوانات» مصرية تطلب الخلع بسبب حيوانات زوجها الأليفة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كثيرون لا يستظرفون وجود الحيوانات الأليفة داخل منازلهم، ولكن قد يفرض عليهم هذا الأمر خاصة إن كان الطرف الآخر هو الزوج، ولكن إحدى الزوجات فاض الكيل بها وطلبت الخلع بسبب نسناس وحرباية.

«جايبلى حرباية ونسناس وقالبلى البيت جنينة حيوانات».. هكذا شكت الزوجة الشابة حالها أمام خبراء مكتب تسوية النزاعات بمحكمة الأسرة بالقاهرة، بعدما توجهت إلى المحكمة لتطلب إقامة دعوى خلع ضد زوجها، بعد زواج لم يمر عليه عامان، وبسبب رفض الزوج المُدَّعَى عليه طلبها الطلاق، قررت اللجوء إلى المحكمة لطلب تطليقها خلعًا. وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وقالت الزوجة أمام خبراء التسوية: «تزوجت منذ حوالي عام و10 أشهر، كنت أعلم أن زوجي يحب الحيوانات ويهوى اقتناء السلالات النادرة من بعضها، لكن الأمر تطور لامتلاك كلبين و3 قطط وأكثر من 10 عصافير وببغاء وسلحفاة وفئران صغيرة، بل تطورت رغبته في شراء الحيوانات واقتنائها إلى إحضار نسناس وحرباية وبومة.

طلبت منه الاستغناء عن هذه الحيوانات لأنني لا أتحمل وجودها داخل منزلي، وبدأت المشاكل والخلافات شبه اليومية بسبب رفضه (التفريط في مقتنياته الثمينة) من الحيوانات وعدم قدرتي على الحياة وسط (حديقة حيوانات منزلية) تفرض علىَّ أسلوب معيشتي ومسؤوليات لا أقبلها ولا أتحملها.