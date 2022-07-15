التقاط صورة لتخرج طلبة على ارتفاع أكثر 500 كيلومتر من الأرض

المصدر: البيان

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حققت صورة تخرج لطلبة كلية الاستشعار عن بعد وهندسة المسح ورسم الخرائط بجامعة نانجينغ لتكنولوجيا المعلومات الصينية، انتشارا عبر وسائل التواصل.

وبدت الصورة عادية لا تختلف عن باقي صور التخرج التي تلتقط من كاميرا جوية، غير إن المحتوى الفني للصورة كان أكبر بكثير من مجرّد التصوير الجوي. فقد تم التقاط هذه الصورة من قبل القمر الصناعي "جيلين -1 " للاستشعار عن بعد، والذي يقع على ارتفاع يزيد على 500 كيلومتر من الأرض.

"جيلين-1" هو أكبر قمر صناعي تجاري للاستشعار عن بعد في الصين. وعادة ما يعمل على ارتفاع يزيد عن 500 كيلومتر فوق سطح الأرض، مجريا طيرانا مكوكيا حول الأرض.

ويتميز "جيلين – 1" بدقة مكانية عالية، وعادة ما تقوم الصفحات الرسمية للقمر الصناعي بنشر الصور التي التقطها للأرض.

ونظرًا لأن ارتفاع "جيلين -1" على الأرض ثابت لا يتغير، فإن مدار رحلته وسرعة طيرانه ثابتين أيضا. ولديه وقت ثابت ومحدد للمرور بكل موقع في الأرض. ومن خلال عملية حسابية أجراها الباحثون في كلية الاستشعار عن بعد بجامعة نانجينغ، توصلوا إلى أن توقيت مرور "جيلين – 1" بجامعة نانجينغ سيكون عند حوالي الساعة 10:19 صباحًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التصوير بالأقمار الصناعية ليس بنفس سرعة التقاط الصور بالكاميرات العادية، حيث يستغرق القمر الصناعي وقتا أطول لالتقاط الصور. ولذلك استلقى الطلبة على عشب الملعب من دون القيام بأي حركة لمدة 20 دقيقة لالتقاط الصورة عبر القمر الصناعي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق النشاط تحت عنوان "صورة تخرج من الفضاء" من قبل الموقع الرسمي للقمر الصناعي "جيلين-1" بشكل مجاني، مع ضرورة التسجيل مسبقا.