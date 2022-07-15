استدعته الشرطة وحققت له مراده.. رجل يتشاجر مع حراس السجن ليدخله

المصدر: البيان

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ندد تجمع نقابي في فرنسا (UFAP-UNSA) بالعنف الذي تعرض له حارسا أحد السجون في مدينة فالانس (إقليم دروم)، يوم الجمعة الماضي، إذ هاجمها رجل أراد الدخول إلى السجن مهما كان الثمن.

وكان الرجل البالغ 35 عاماً قد رنّ جرس السجن قبيل الظهيرة، عند بوابة الزوار التي يدخل منها أفراد أسر السجناء، وقال لعناصر الأمن الذين تحدثوا إليه إن لديه محكومية يجب أن يقضيها وإنه يريد أن يتم سجنه.

لكن الرجل لم يشرح طبيعة الحكم الذي أقر بحقه، فأجابه الحراس أنه ليس هو من يقرر إذا كان محكوماً وإذا كان عليه أن يدخل السجن، بل الجهاز القضائي والمحاكم.

وتنقل "يورويوز" موقع "فرانس بلو" أن الرجل كان في واقع الأمر بانتظار استدعائه من قبل قاضي التحقيق، ويشير إلى أنه أمام رفض حراس السجناء إدخاله انتابته نوبة من الغضب الشديد.

وبحسب البيان النقابي، فإن الرجل قال حرفياً: إذا كان عليّ أن أعتدي على حراس سجن من أجل الدخول، فلا مشكلة بذلك إطلاقاً.

وحاول إثر ذلك حارسان السيطرة عليه ما أدى إلى إصابتها.

والجمعة مساء، حصل الرجل، الذي لم يكشف موقع "فرانس بلو" عن هويته، على ما يريد إذ استدعته الشرطة ووضعته قيد الحبس الاحتياطي، على أن يمثل في السنة المقبلة أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على الحراس.