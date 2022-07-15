وزير الدفاع الإسرائيلي يفشل في فتح زجاجة مياه بأسنانه.. فيديو

المصدر: البيان

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تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وهو يحاول فتح زجاجة مياه بأسنانه عدة مرات من دون جدوى خلال حفل استقبال جو بايدن في المطار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي بايدن سيقضي يومين في القدس لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين قبل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، في الضفة الغربية المحتلة، بعدها سيغادر بايدن مباشرة من تل أبيب إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يفشل في فتح زجاجة مياه بأسنانهhttps://t.co/vLTZSej0IG#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KSJqFg51CP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 14, 2022