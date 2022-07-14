إثر حادث مؤلم..غرق 30 طفلًا من حفظة القرآن في مصر

المصدر: البيان

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شهد طريق ترعة السلام الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية، في مصر، سقوط ميني باص يقل 30 طفلًا وطفلة من حفظة القرآن الكريم.

ووقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة وأسفر عن وفاة 4 منهم وإصابة 11، أثناء عودتهم من مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمحافظة دمياط.

وكانت قوات الإنقاذ النهري دفعت بأكثر من 7 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وفق صحف مصرية.

والوفيات هم: محمد إبراهيم جمال 4 أعوام، شيماء عبد الناصر الجمال 13 عاماً، تسنيم محمود رفاعي 15 عاماً، حنين حافظ رفاعي 11 عاماً، وجارٍ البحث عن باقي ركاب الحافلة.

ونعى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، ضحايا حادثة سقوط باص كان يقل 30 طفلاً من حفظة القرآن، في ترعة السلام بمحافظة دمياط، بشمال شرق مصر، ما تسبب في وفاة أربعة أطفال.

وفي بيان منشور على صفحة الأزهر بموقع (فيسبوك)، وجه الطيب قيادات المؤسسة الدينية بـ«صرف مبالغ مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين، و«توفير الدعم الصحي اللازم للمصابين من عمليات جراحية ومستلزمات طبية في مستشفيات جامعة الأزهر».