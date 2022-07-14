الانتهاء من تشريح جثمان الصيدلي المصري بالسعودية

المصدر: البيان

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كشف مصدر مصري تطورات جديدة حول مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم على يد سيدة سعودية بمدينة سكاكا في المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر إنه تم الانتهاء من عملية تشريح الجثمان من قبل الطب الشرعي وإصدار تقرير بعملية التشريح وتحويل التقرير الخاص بالانتهاء من عملية التشريح إلى النيابة العامة لتقرر عملية تسليم الجثمان لذويه ثم شحن الجثمان إلى مصر ليواري الثرى بمسقط رأسه بالمنوفية.

وأضاف ، أنه فور حدوث الحادث وجه القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي مندوب القنصلية بمدينة سكاكا السعودية، بضرورة كشف ملابسات الحادث، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه مجريات التحقيق حاليًا في الشرطة والنيابة العامة السعودية"، وفقا لموقع مصراوي.

وكانت نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور مصطفى سلام، أصدرت بيانًا نعت فيه الصيدلي "أحمد حاتم" والذي قتل على يد سيدة سعودية أثناء عمله في صيدلية في السعودية.

والصيدلي المصري أحمد حاتم من قرية كفر دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ويبلغ من 34 عامًا، حيث سافر قبل عامين للعمل في السعودية، وكان يعمل مديرا بصيدلية العائلة بالناصرية في مدينة سكاكا السعودية.

و"حاتم"، تزوج قبل 3 سنوات وأنجب طفلاً يُدعى محمد وعمرة عامين فقط، ومعروف عنه أخلاقه الحسنة والتزامه بعمله وفقا لروايات أقاربه وجيرانه.

وكانت مدينة سكاكا السعودية التي تقع في منطقة الجوف شهدت حادثة إطلاق نار راح ضحيتها صيدلي مصري على يد مواطنة سعودية.

وقالت السلطات المصرية، الأربعاء، إنها تثق بـ"الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية".

وذكرت وزارة الهجرة المصرية في بيان أن "أحمد حاتم ماضي، كان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق رصاص عليه بالصيدلية التي يعمل بها".

وأضاف البيان أن "وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد طمأنت أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان" إلى مصر بأسرع وقت "فور انتهاء الإجراءات القانونية بالسعودية".

وأشار البيان إلى أن "وزيرة الهجرة أكدت خلال اتصال هاتفي بالأسرة أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله"، مبينة أن "السفارة المصرية تحركت على الفور.. لضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني".