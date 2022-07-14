روبوتات علاجية من خلايا الدم البيضاء

المصدر: (دبي - البيان)

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استخدم باحثون أشعة الليزر للتحكم بدقة في «العدلات»، نوع من خلايا الدم البيضاء، وتحويله إلى ما يشبه روبوتاً دقيقاً متوافقاً حيوياً في الأسماك الحية، وفقاً لورقة بحثية المنشورة في مجلة «إيه سي إس سنترال ساينس العلمية».

وقامت النيوتروبوتات (روبوتات مجهرية قائمة على العدلات) بمهام متعددة ما يدل على أنها تستطيع يوماً ما توصيل الأدوية إلى مواقع محددة في الجسم، حسب «روسيا اليوم».

واستخدام الليزر للتحكم الدقيق في خلايا الدم البيضاء في الأسماك الحية. وأثبت الباحثون أن بعض خلايا الجسم الأصلية يمكن «التحكم فيها عن بُعد» لإنجاز مجموعة متنوعة من المهام بطريقة دقيقة للغاية. وقد تشمل هذه المهام في يوم من الأيام تطبيقات طبية حيوية مثل توصيل الأدوية المستهدفة والعلاج الدقيق للأمراض الالتهابية.

ويشار إلى أن الروبوتات الدقيقة قيد التطوير حالياً للتطبيقات الطبية الحقن أو استهلاك كبسولات لإدخالها داخل حيوان أو شخص.

لكن الباحثين وجدوا أن هذه الأجسام المجهرية غالباً ما تؤدي إلى ردود فعل مناعية لدى الحيوانات الصغيرة، ما يؤدي إلى إزالة الروبوتات الدقيقة من الجسم قبل أداء وظائفها.