الاتصال بالأصدقاء أكثر أهمية مما نظن

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أشار بحث أمريكي جديد نُشر في مجلة «الشخصية وعلم النفس الاجتماعي» إلى أن الاتصال عشوائياً بصديق أكثر فائدة مما نظن، فالأصدقاء، على ما يبدو، يولون تقديراً كبيراً لأي اتصال غير متوقع يجري بينهم، وكلما كانت المكالمة أو النص المرسل أكثر إثارة للدهشة، كانت أهميته بالنسبة إليهم أكبر.

تقول معدّة الدراسة، بيغي ليو، من جامعة بيتسبرغ، لصحيفة «ذا هيل» الأمريكية: «إن الناس كائنات اجتماعية في الأساس، ويستمتعون بالتواصل مع الآخرين، وإن هناك الكثير من الأبحاث التي تظهر أن الحفاظ على الروابط الاجتماعية مفيد لصحتنا العقلية والجسدية».

وأضافت ليو: «مع ذلك، وعلى أهمية التواصل الاجتماعي والتمتع به، يشير بحثنا إلى أن الناس يقللون بشكل كبير من مدى تقدير الآخرين للتواصل معهم».

وعن نتائج الدراسة، أفادت ليو: «وجدنا أن الأشخاص الذين يتلقون الاتصال ركزوا بنسبة أكبر على عنصر المفاجأة من أولئك الذين باشروا الاتصال، وكان هذا التركيز المتزايد على المفاجأة مرتبطاً بتقدير أعلى».

وكانت دراسة صغيرة عن تأثير التفاعلات الاجتماعية الإيجابية نُشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي للشيخوخة قد أظهرت أهمية خاصة للشعور بالهدف بين كبار السن والمتقاعدين، وفقاً لـ«ذا هيل». وكانت الدراسة قد طلبت من ما يقرب من 100 بالغ بمتوسط عمر حوالي 71 عاماً تقييم تفاعلاتهم الاجتماعية ثلاث مرات كل يوم، مع تقييم تفاعلاتهم الإجمالية في المساء بناءً على السؤال: «إلى أي مدى تعتقد أن حياتك لها هدف اليوم؟»

فتبيّن أنه كلما زادت التفاعلات الاجتماعية الإيجابية التي يمر بها الأشخاص خلال اليوم، شعروا بالعزيمة، وأن حياتهم هادفة أكثر في المساء.