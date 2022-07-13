16 حالة غرق في سلطنة عمان بسبب الأمطار الغزيرة بينهم 6 أطفال

المصدر: ​دبي- سعيد الوشاحي

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سجلت سلطنة عمان 16 حالة وفاة ناجمة عن الغرق في الأودية والمجاري المائية خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو والتي تزامنت مع حالة عدم الاستقرار التي شهدتها السلطنة خلال الأيام الماضية وتأثرت بها بعض مناطق الدولة، حيث تلقت فرق الإنقاذ من الشرطة والدفاع المدني بلاغات عديدة من قبل المواطنين والمقيمين لحالات احتجاز وانجراف المركبات في الأودية.

وتمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من مساعدة العديد من أصحاب البلاغات وانتشال بعض المفقودين وهم مفارقين للحياة، فيما لازالت الجهات المختصة مستمرة للبحث عن ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بعد العثور على بعض أفرادها وهم مفارقين للحياة في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار والتي جرفتهم المياه أثر قوة الأمواج وارتفاعها بسبب تأثير الحالة الجوية، إضافة إلى البحث عن مفقود في منطقة ريسوت في المحافظة.

وبحسب المعلومات الصادرة من شرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف فإن البلاغات كانت متفرقة لمختلف مناطق السلطنة التي تأثرت بالحالة الجوية، وكان من ضمن الغرقي الذين تم انتشالهم 8 أشخاص من الوافدين، و8 من مواطنين عمانيين من بينهم 6 أطفال، فيما يستمر البحث عن 4 مفقودين آخرين في محافظة ظفار.

ودعت شرطة عُمان السلطانية المواطنين والمقيمين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند عبور الأودية وأثناء زيارتهم لمحافظة ظفار للاستمتاع بأجواء الخريف الذي تشهده المحافظة.