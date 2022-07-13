انحراف طائرة عن المدرج أثناء هبوطها في السعودية

المصدر: البيان

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تعرضت طائرة لانحراف مفاجئ عن المدرج أثناء هبوطها في مطار الملك عبدالعزيز في السعودية اليوم.

وقالت إدارة مطار الملك عبدالعزيز بجدة في بيان لها، "أن طائرة 400Gulfstream تعرضت لانحراف على مدرج L A5 34 صباح اليوم الاربعاء الساعة 8:10 من دون تسجيل إي إصابات بين الطاقم الذي كان على متنها وهم 5 أفراد".

وأوضحت إدارة المطار أن فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور حيث يقوم الفريق المختص بالتحقيق عن تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقا بالحادث.