دخلت المستشفى للولادة فخرجت جثة هامدة في مصر

المصدر: البيان

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لفظت سيدة مصرية "حامل" أنفاسها الأخيرة في المستشفى بعد إصابتها بنزيف أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية في مصر.

ورفضت عائلة السيدة المتوفية استلام جثمانها.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من شرطة النجدة بوفاة "أسماء.ج" 28 سنة، داخل مستشفى خاص بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، ورفض أهلها استلام الجثة إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وجار التحقيق في الواقعة.