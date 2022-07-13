مقتل وإصابة 11 شخصاً في معركة عنيفة بمصر

المصدر: البيان

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قتل شخصان وأصيب 9 آخرون بينهم حالة خطرة في معركة بالأعيرة النارية بين عائلتين جنوب المينا في مصر.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة تطورت إلى معركة بالأعيرة النارية، بمنطقة الطراد غرب، بين عائلتين بقرية الخياري بمركز أبوقرقاص، جنوب مدينة المنيا، بسبب خلافات الجوار.

تسبب الحادث في مقتل كل من شاهر. م، 57 سنة، ونجله حمادة «28 سنة» من عائلة واحدة، وإصابة 9 من الجانبين بينهم حالة خطرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي، والتحفظ على جثامين الضحايا تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

كلف المستشار أبو الوفا عيسى، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، فريقا من النيابة العامة بمركز أبوقرقاص للتحقيق في الواقعة.

وكلف الطب الشرعي بإعداد تقرير الصفة التشريحية، والبحث الجنائي بالتحري.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيًا على القرية، ووضع كمين بكوبري مدخل القرية، وعلى منازل العائلتين تحسبًا لتجدد الأحداث.