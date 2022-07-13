الصين تطلق قمراً صناعيّاً جديداً لنقل البيانات إلى المدار

المصدر: البيان

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أرسلت الصين اليوم الأربعاء قمرا صناعيا جديدا لنقل البيانات إلى المدار، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

أُطلق القمر الصناعي "تيانليان II-03" في الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح اليوم بتوقيت بكين، بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش 3بي"، وفقاً لإذاعة الصين الدولية.

"تيانليان II-03" هو الجيل الثاني من الأقمار الصناعية الصينية لنقل بيانات في المدار المتزامن مع الأرض.

وسيوفر هذا القمر الصناعي نقل البيانات وخدمات القياس عن بعد والتتبع والقيادة، للمركبات الفضائية المأهولة وسواتل موارد المدار المنخفض والمتوسط. كما سيدعم خدمات القياس عن بعد والتتبع والقيادة اللازمة لإطلاق المركبات الفضائية.

كانت هذه هي مهمة الطيران رقم 426 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".