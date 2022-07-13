منها "دماغ القطة" و"الضحك"و"الجحيم".. مدن ألمانيا بأسماء غريبة
توجد بألمانيا أماكن ومدن لها أسماء غريبة حقاً، إليك أغربها وأطرفها، كما نشرها موقع "بيلد دير فراو" الألماني.
ليدر هوزه Lederhose: وتعني السروال الجلدي. وهي اسم منطقة في ولاية تورينغن ويعيش فيها حوالي 250 شخصا.
كاتسين هيرن Katzenhirn: وتعني دماغ القطة، وهي قرية صغيرة في ولاية بافاريا ويعيش بها 50 شخصا.
هوله Hölle: وتعني الجحيم، وهي أيضا موجودة في ولاية بافاريا.
أمريكا America: نسبة إلى الولايات المتحدة او اسم القارة الأمريكية، وهي منطقة سكنية صغيرة في ولاية ساكسونيا.
هونديه لوفت Hundeluft: وتعني هواء الكلاب، وهي في ولاية ساكسونيا أنهالت، ويسكن فيها حوالي 270 شخصا.
دروغين Drogen: وتعني مخدرات، وهي منطقة جبلية في ولاية تورينغن، في شرق ألمانيا.
كيلر Killer: وقد يلقي اسمها بعض الخوف لمتحدثي الإنجليزية، وذلك لأن معنى اسم البلدة القاتل. وهي بلدة صغيرة في ولاية بادن فورتيم بيرغ.
فروهلنغ Frühling: بمعنى "الربيع". بلدة في منطقة بافاريا العليا في جنوب ألمانيا ويقطنها 67 شخصا.
لاخين Lachen: بمعنى "الضحك" في منطقة شفابين في جنوب ألمانيا ويعيش فيها حوالي 1700 شخص.