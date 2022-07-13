«روبوتات» تميّز بين المحاصيل والأعشاب الضارة

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

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يتحرك جيش روبوتات في أرجاء الريف الأمريكي مبشراً بطفرة في مستقبل إنتاج الغذاء في المستقبل. ففي منطقة الغرب الأوسط الأمريكي ودلتا نهر مسيسبي، تباشر 25 ماكينة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي عملها في حقول مزروعة حديثاً، حيث تجتث الحشائش الضارة من الأرض الزراعية بمعدل 12 ميلاً في الساعة. وللوهلة الأولى، وهذه الماكينات الروبوتية اتستخدم برنامجها للرؤية الحوسبية للتمييز بين المحاصيل والأعشاب الضارة. ونجحت في تحسين إنتاجية الأرض الزراعية بنسبة 2 % .