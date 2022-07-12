شاب يسرق مسجداً يثير انقسام رواد مواقع التواصل

المصدر: البيان

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قام شاب بسرقة مواد بناء تحت الإنشاء بمحافظة الجيزة المصرية.

وقبل أن يغادر الشاب المكان كتب على أعمدة المسجد عبارات يطلب السماح والمغفرة ومعللاً فعلته بأن والدته مريضة وتختاج إلى علاج.

وتضاربت ردود فعل المغردين حول هذه الحادثة بين ملتمس للعذر وآخرين يرفضون ما حدث .

وقال أحد الأشخاص ر صفحة مهتمة بأخبار إمبابة زعم خلالها امتلاكه فيديو يرصد لحظة سرقة مواد بناء تستخدم بمسجد مدونًا 3 رسائل "سامحني يارب واغفرلي..أنا سرقت عشان أمي في المستشفى..مش لاقي حد يساعدني سامحوني " مشددًا على أنه في حال عدم إعادة المشكو في حقه للمسروقات سيقدم الفيديو إلى أجهزة الأمن بقوله "دي مش أول مرة".

والتمس بعض المغردين العذر فقال واحد منهم: «روحوله ياجماعة وساعدوه وبلاش تؤذوه بالله عليكم، عمره ما هيعمل كدا إلا بعد ما الدنيا ضاقت بيه»

وأضاف آخر «روحوا له وساعدوه بعدما تتحروا عن ظروفه المعلنه وإن كان يستحق أكثر من ذلك أعطوا له من مال الله فمن الممكن مساعدتكم لوالدته بمشيئة الله قبلة الحياة فالأيام دول يومًا لك ويومًا عليك وصنائع المعروف تقي مصارع السوء فهؤلاء المساكين هم الأرض الخصبة التي يعتمد عليهم المرابين لتكدس أرصدتهم، لا تتركوه وحده محدش بيوصل للمرحلة دي غير لما تكون الدنيا قفلت في وشه وضاقت الأرض عليه بما رحبت وخاصة أننا أصبحنا في أيام السائد فيها الأنانية وحب الذات ونسينا أو تناسينا ما أمرنا به الله.والله من وراء القصد».

وعارض البعض الفعل فقال: «ليس مبرر للسرقة.. ربما ما سرقه لعلاج أمه في المستشفى وأمه تموت.. ماذا يكون استفاد؟؟؟؟ البعد عن ربنا جعل الغالبية العظمى لا يفرقون بين الحلال والحرام…. حديث سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة.. وليس بالسرقة»

وقال آخر «الغاية لا تبرر الوسيلة كان ذهب إلى جمعية خيرية أو أحد فاعلي الخير لأخذ منه مبلغ وليس ما فعل.. مع تمنياتنا بالشفاء لأمه لكن ليست هذه الوسيلة المناسبة ابدًا لبر أمك»

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطاراً من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد قيام لص بسرقة مواد البناء من داخل مسجد بالمنيرة الغربية، وبإجراء التحريات تبين قيام الشاب بسرقة مواد بناء مسجد وترك رسالة على الأعمدة «يارب سامحني أمي في المستشفى» وأوضحت المعاينة الأولية أن المتهم قام بالكتابة على جميع الأعمدة «يارب سامحني واغفر لي»، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.