نهاية مفجعة لعريس ليلة زفافه

المصدر: البيان

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يوم الزفاف ينتظره الإنسان بشغف، فهو يوم العمر، لكن قد تأتي الرياح بمالا تشتهيه السفن، ففي نهاية مفجعة وحزينة، لقي الشاب المصري منيسي عبد الله مجازر مسلم، مصرعة أمس في حادث على الطريق الدولي الساحلي بمركز مطوبس.

وشيع العريس صباح اليوم في جنازة مهيبة.

وأسفرت التحريات الأولية عن وفاة العريس أثناء ذهابه لإحضار المأذون، حيث تعرض لحادث سير على الطريق الدولي الساحلي.

و نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، كما أصيب المأذون بإصابات متعددة وجرى إيداعه بالمستشفى تحت الملاحظة.