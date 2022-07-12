إقبال كبير على سجادة صلاة تفاعلية

المصدر: البيان

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اخترع رجل الأعمال الويلزي كمال علي ، أول سجادة صلاة تفاعلية عندما لاحظ أن ابنه يجد صعوبة في أداء الصلاة بطريقة صحيحة.

وبحسب كمال فإن منتجه لقي "رواجاً هائلاً" في دول مثل الإمارات والسعودية والكويت.

وتشجع حكومة مقاطعة ويلز المزيد من الشركات المحلية على التصدير، ولكن بعضها يقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبطئ الإجراءات الإدارية.

وصمم المعلم السابق، السجادة في نيوبورت، وتزايد الطلب عالمياً على منتجه منذ أن دخل الأسواق.

ويقول رجل الأعمال: "عرضت المنتج في كل أنحاء العالم، وأول شيء أقوله عند تقديم نفسي هو: أنا كمال من نيوبورت ويلز، وهذا ما يدهش الجميع".

ويضيف: "فلا أحد يصدق أن أول سجادة صلاة تفاعلية لم يخترعها شخص في السعودية" وفق بي بي سي عربية.

ويصدر علي سجادته التفاعلية إلى العديد من الدول ذات الأغلبية الإسلامية.

ويقول: "من حظنا أن المنتج لقي رواجاً في الشرق الأوسط، فقد تلقينا طلبيات كثيرة، فالمنطقة هي أكبر أسواقنا حالياً. ونحن نصدر الآلاف إلى الإمارات والسعودية والكويت، فالطلب عليها مدهش".

ولكن التصدير إلى الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لعلي، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.