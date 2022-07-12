حادث مروع يودي بحياة 4 مواطنين في السعودية

المصدر: البيان

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توفي مواطن واثنان من أبنائه، ومواطن رابع في حادث مروع إثر اصطدام مركبتين على طريق بيشة-البهيم قرب حوران في السعودية.

وتفصيلا، اصطدمت سيارة مواطن كان يقودها مع اثنين من أبنائه من نوع هايلوكس بمواطن آخر يقود نفس النوع من السيارة في أحد المنحنيات الخطرة على الطريق، ونتج عن الحادث وفاة جميع من في السيارتين وعددهم 4 أشخاص.

وباشرت فرق الدفاع المدني والشرطة موقع الحادث وإخراج الجثث من بين حطام السيارتين، وسط مطالبات أهالي مركز وادي ترج والمراكز الواقعة على طريق بيشة-البهيم-القوباء بتوسعة الطريق وازدواجيته ومعالجة المنحنيات الخطرة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية طوال السنوات الماضية.