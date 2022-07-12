بيان من الجيش الكويتي بشأن مقتل عسكري على يد زميله

المصدر: البيان

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أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش في الكويت في بيان لها، أن معسكرات المباركية التابعة للجيش شهدت صباح اليوم الثلاثاء وفاة أحد منتسبيها، وذلك إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد زملائه، حيث تم تسليم المتسبب بالواقعة لجهة الاختصاص المعنية، وجـرى التحقيق معه لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه الواقعة.

وأهابت رئاسة الأركان بوسائل الإعلام ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي ضرورة الحرص في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وأخذ تفاصيلها من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، وذلك للإجابة والتوضيح عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الدقة.

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