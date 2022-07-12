خدعة غريبة.. امرأة أمريكية للشرطة: لا تخالفوني "أنا حامل"

المصدر: البيان

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لجأت امرأة أمريكية إلى خدعة غريبة من نوعها، للتملص من غرامة فرضتها الشرطة ضدها في ولاية تكساس، بسب انتهاكها قواعد استخدام الطريق.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى 29 يونيو الماضي، حيث حررت الشرطة غرامة مالية بحق الأم الأمريكية قدرها 275 دولارا.

وكانت المرأة براندي بوتون (32 عاما) تقود سيارة في الخط السريع، وتحديدا في الممر المخصص للمركبات المرتفعة الأشغال، ويسمح فقط للمركبات التي تضم راكبين اثنين على الأقل باستخدامه وإلا واجه السائقون مخالفات وغرامات.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن المرأة قولها: "إن الجنين الموجود في أحشائها لمسافر آخر في السيارة، التي كانت تقودها"، مستشهدة بإلغاء قانون حق الإجهاض.

وأوقف عناصر في شرطة مقاطعة دالاس بولاية تكساس بوتون، بيما كانت تبحث عن منتهكي قواعد استخدام الممر المخصص للمركبات المرتفعة الأشغال.

وعندما أبلغت دورية الشرطة المرأة بقواعد استخدام الطريق، ردت بأن لديها راكب آخر في السيارة، وأشارت إلى بطنها وقالت: "طفلتي هنا.. إنها شخص".

لكن الشرطة أكدت أن القواعد تنطبق على "شخصين غير الجسد الواحد".

ولم تقتنع المرأة بما قالته الشرطة، وقالت إنه بعد إلغاء حق الإجهاض في أميركا، قبل أسابيع، يعد ابنها غير المولود شخصا حيا.

وقالت المرأة المخالفة: "إنها ستطعن في الغرامة بالحكمة".