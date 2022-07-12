مقتل طفل دهسته سيارة في مصر

المصدر: البيان

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توفي طفل يبلغ من العمر 4 أعوام بعد أن صدمته سيارة بجوار مصنع المكرونة بمدينة قنا في مصر.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل دهسته سيارة ملاكي بجوار مصنع المكرونة في قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع ياسين أحمد علي، 4 أعوام، بجوار مصنع المكرونة، دهسته سيارة ملاكي أثناء مرور الشارع، جرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.