فاجعة مؤلمة.. غرق 5 أشخاص وطفل في ثالث أيام عيد الأضحى بمصر

المصدر: البيان

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شهدت شواطئ الإسكندرية فاجعة مؤلمة حيث غرق 6 أشخاص أمس الاثنين بسبب ارتفاع الأمواج وعدم التزام رواد الشواطئ بتعليمات المنقذين ورفع الراية الحمراء، والنزول في ساعات الصباح الباكر قبل مواعيد العمل الرسمية.

وشهد شاطئ الإسكندرية الغربي غرق طفل يدعى معاذ أحمد مرسي، 9 سنوات، من محافظة البحيرة مدينة أبوحمص، وهو مريض بالتوحد، وأبلغ والده بنزوله الساعة 2 صباحا من شاطئ إسكندرية الغربي وتم انتشال جثته الساعة الخامسة صباحا من شاطئ الصفا.

وشهد شاطئ كناري غرق محمد ذكي البيومي، 19سنة، من مدينة زفتى محافظة الغربية، ونزل إلى مياه البحر الساعة الخامسة والنصف صباحا، وعمرو عادل شادي، 20 سنة، طالب، من الغربية قرية الحسين، وجاء وقت نزوله للبحر الساعة 4.30 صباحا، وانتشاله 5.30 صباحا .

وشهد شاطئ الهانوفيل العام غرق محمد السعيد الدسوقي، 55 سنة، مقيم بشارع الورشة الهانوفيل والذي نزل إلى مياه البحر الساعة 2 ظهرا، وجرى انتشال جثته 3 عصرا، وتم نقله إلى المستشفى. فيما غرق أحد الأشخاص بشاطئ الهانوفيل الشرقي المميز، وجاءت ساعة النزول 12.15، وانتشل 12.30، وتم انتشاله من البحر بواسطة أهليته.

فيما شهد شاطئ أبوتلات غرق أحد الأشخاص.

يشار إلى أن شاطئ شهر زاد غرب الإسكندرية، شهد غرق أحد الأشخاص في ثاني أيام عيد الأضحى، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا إلى 7 غرقى خلال إجازة العيد.

وكانت شواطئ الإسكندرية قد شهدت ارتفاعا شديدا للأمواج ورفع الراية الحمراء، خاصة بالقطاع الغربي، وسط تحذيرات بعدم السباحة خلال ارتفاع الأمواج.