حاج .. رغم الإعاقة أتى ملبياً

المصدر: البيان

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لم تمنعه الإعاقة عن تلبية نداء ربه فاتي ملبياً يحجَّ إلى بيته العتيق داعياً خاشعاً،يؤدي مناسك الجح ويصلي في أمان واطمئنان وسكينة تحفة الملائكة من كل جانب.

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، يجلس هذا الحاج تاركاً أطرفه الصناعي وعكازَيْه جانباً، وتوجَّه بقلبه وعقله وروحه إلى ربه مولياً وجهه شطر الكعبة المشرفة، يناجي ربه خاشعاً متضرعاً يطلب المغفرة والرحمة بسكينة.



يذكر أن بدأت قوافل الحجيج المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة، بعد أن أدوا طواف الوداع، حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوضع خطة لطواف الوداع على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، روعي في ذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ، وتم تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين بسهولة ويسر.