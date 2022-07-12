مُراسلة: ماسك مُحب للأضواء والدليل صفقة «تويتر» وأشياء أخرى

المصدر: دبي- سيد صالح

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وصفت كلير أتكنسون، كبيرة المراسلين لدى شبكة «انسايدر» الإعلامية الأمريكية، إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بأنه مُحب للبقاء دوماً في دائرة الأضواء وشغوف بحديث الناس عنه.

واستشهدت أتكنسون على ذلك بعدة أدلة وأمثلة ساقتها أثناء حديثها مع مجموعة أخرى من الضيوف في برنامج حواري بثته شبكة «سي إن إن» الأمريكية أمس، للحديث عن قرار ماسك المفاجئ الذي أعلنه الجمعة الماضي بانسحابه من صفقة شراء منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

وذكرت أتكنسون أثناء حديثها في البرنامج أن قرار الانسحاب نفسه يُعد واحداً من أبرز الأمثلة على شغف ماسك الشديد بإبقاء الأضواء مُسلًطة عليه.

وقالت أتكنسون: «الأمة تحب على ما يبدو الحديث عن أغنى رجل في العالم. وبدوره، يحب ماسك أيضاً أن يتحدث الجميع عنه. يحب أن يقول ويفعل الأشياء التي تبقيه في دائرة الضوء لأي سبب كانـ سواءً كان الحديث عن سعيه إلى استيطان المريخ من خلال شركته «سبيس إكس»، أو زرع رقائق إلكترونية في أدمغة البشر، وهو أمر يستكشفونه في شركة أخرى تابعة له، وهي «نيورالينك»، أو علاقاته العاطفية، وغيرها من الأمور».