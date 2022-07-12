السجن لمغامر قفز من أعلى «قطار أفعواني»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أصدر قاضٍ إسباني حكماً على المغامر جورج كينج طومسون بالسجن لمدة 4 أشهر، مع وقف التنفيذ، بعد قفزه من أعلى وأسرع قطار أفعواني في أوروبا في مدينة الملاهي بورت أفينتورا.

واعترف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً باقتحام متنزه بورت أفينتورا الترفيهي في كوستا دورادا قبل افتتاحه، والهبوط بالمظلة من أعلى قمة ريد فورس، التي يبلغ ارتفاعها 367 قدماً، وبسرعة قصوى تبلغ 112 ميلاً في الساعة، حسب «روسيا اليوم». وقد حكم على الباحث عن الإثارة، الذي سُجن بتهمة تسلق «ذا شارد» في لندن عام 2019، من قبل محكمة في برشلونة بعد اعترافه بارتكاب جريمة اقتحام ودخول مؤسسة مفتوحة للجمهور.