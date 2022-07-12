زفاف جماعي لـ500 من الأزواج فرّقتهم الجائحة

المصدر: نيويورك ـ أ ف ب

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في ظاهرة نادرة الحدوث بالعالم، احتفل حوالي 500 زوج بزفاف جماعي رمزي، أول من أمس، تحت سماء نيويورك الصافية، وسط أجواء حافلة بالفرح، سعياً للخروج من كآبة الأزمة الصحية. ووضعت النساء أكاليل من الزهر على رؤوسهنّ ولبسن الأبيض سواء فساتين عرس أو أزياء خارجة عن المألوف، وسار الأزواج، والعديد منهم سبق أن عقدوا زفافهم وقرروا الاحتفال به مجدداً، في موكب ضخم.

وعمّ التأثر الأزواج ولم يتمالك بعضهم نفسه عن البكاء من الفرح تحت وطأة اللحظة.

وروت إريكا هاكمان، مرتدية فستان زفاف أثناء مشاركتها مع زوجها ريتشارد في الاحتفال في متنزه دامروش بارك عند أسفل مباني حيّ مانهاتن الشاهقة: «كان من المقرر أن نحتفل بخطوبتنا في 24 مارس 2020 في هاواي، لكن بالطبع ألغي كلّ شيء بسبب الجائحة».

وقال ريتشارد (37 عاماً): «كان زفافاً صغيراً فعلاً، وبالتالي من المهم للغاية اليوم أن نأتي ونحتفل بهذا الحدث مع أشخاص آخرين عاشوا التجربة نفسها». وقدم مركز لينكولن، المؤسسة الثقافية النيويوركية التي تنظم الحدث، هذا الزفاف الجماعي على أنه «تعويض» لأزواج فرّقهم «كوفيد 19» أو أفسد زفافهم.