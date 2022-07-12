ببغاء يمنع سرقة منزل في ألمانيا

المصدر: (دوسلدورف ـ د ب أ)

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تمكن ببغاء متكلم من منع عملية سرقة منزل في بلدة فيرنه الألمانية.

وأفادت الشرطة أن لصوصاً اقتحموا منزلاً عائلياً في البلدة الواقعة شمال مدينة دوسلدورف، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، عن طريق كسر لوح في الباب.

وذكرت الشرطة أن اللصوص أصيبوا بالذعر عندما سمعوا ببغاء العائلة وهو يصيح: «مرحباً. أنت هناك»، ففر اللصوص دون المساس بأي شيء. وتوصل أفراد الشرطة بالصدفة إلى سبب مغادرة اللصوص دون سرقة عندما استقبل الببغاء دخولهم مكرراً نفس العبارة!.