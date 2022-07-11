انهيار جليدي يحبس الأنفاس ..(فيديو)

المصدر: وكالات

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وثقه بريطاني، لحظة انهيار جليدي يحبس الأنفاس على جبل تيان شان في قيرغيزستان.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني فإن هاري شيمين وتسعة بريطانيين وأمريكي كانوا في جولة سياحية برفقة مرشد في جبال تيان شان، قبل أن يتفاجؤوا بانهيار جليدي، مشيراً إلى أنهم نجوا من الموت بأعجوبة.

وأظهر الفيديو الذي التقطه هاري أمواجاً من الجليد والثلوج تندفع بمختلف الاتجاهات وتتقدم إلى أسفل الجبل، حتى تجاوزتهم دون أن تصيبهم بمكروه.

يذكر أن جبال تيان شان تقع بشكل رئيسي على جانبي جنوب شرق قيرغيزستان وحدودها الشمالية الشرقية مع الصين.