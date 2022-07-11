مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام التشريق

المصدر: البيان

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#بسلام_آمنين.. امتلاء صحن الطواف والأدوار العلوية في #الحرم_المكي في ثاني #أيام_التشريق

مشاهد من #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق

مشاهد من صحن الطواف في مساء ثاني أيام التشريق

ضيوف الرحمن يواصلون أداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق

ضيوف الرحمن يواصلون أداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق#بسلام_آمنين#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ov2PppXHyi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022

لقطات من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات

#ضيوف_الرحمن المتعجلون يواصلون أداء طواف الوداع في ثاني #أيام_التشريق

حجاج بيت الله الحرام يرمون #الجمرات ثاني #أيام_التشريق

#بسلام_آمنين.. امتلاء صحن الطواف في الساعة الأخيرة من ثاني #أيام_التشريق

لقطات من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات

ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى المسجد الحرام لطواف الوداع

مشاهد لضيوف الرحمن من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات

#بسلام_آمنين.. حجاج بيت الله الحرام المتعجلون يؤدون طواف الوداع

#ضيوف_الرحمن يواصلون رمي الجمرات في ثاني #أيام_التشريق

#بسلام_آمنين.. في ثاني #أيام_التشريق.. الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع

#بسلام_آمنين.. الأطفال في #الحج يرسمون الفرح بنقاء قلوبهم

رغم الإعاقة أتى ملبياً

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني #أيام_التشريق

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق

توافد حجاج بيت الله الحرام لرمي #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق