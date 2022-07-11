مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام التشريق

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#بسلام_آمنين.. امتلاء صحن الطواف والأدوار العلوية في #الحرم_المكي في ثاني #أيام_التشريق

مشاهد من #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق 

مشاهد من صحن الطواف في مساء ثاني أيام التشريق 

ضيوف الرحمن يواصلون أداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق

لقطات من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات 

#ضيوف_الرحمن المتعجلون يواصلون أداء طواف الوداع في ثاني #أيام_التشريق

حجاج بيت الله الحرام يرمون #الجمرات ثاني #أيام_التشريق 

#بسلام_آمنين.. امتلاء صحن الطواف في الساعة الأخيرة من ثاني #أيام_التشريق 

لقطات من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات 

ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى المسجد الحرام لطواف الوداع 

مشاهد لضيوف الرحمن من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات 

#بسلام_آمنين.. حجاج بيت الله الحرام المتعجلون يؤدون طواف الوداع 

#ضيوف_الرحمن يواصلون رمي الجمرات في ثاني #أيام_التشريق 

#بسلام_آمنين.. في ثاني #أيام_التشريق.. الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع 

#بسلام_آمنين.. الأطفال في #الحج يرسمون الفرح بنقاء قلوبهم 

رغم الإعاقة أتى ملبياً

 

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني #أيام_التشريق

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق 

توافد حجاج بيت الله الحرام لرمي #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق  

 

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