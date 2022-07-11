مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام التشريق
#بسلام_آمنين.. امتلاء صحن الطواف والأدوار العلوية في #الحرم_المكي في ثاني #أيام_التشريق
#بسلام_آمنين.. امتلاء صحن الطواف والأدوار العلوية في #الحرم_المكي في ثاني #أيام_التشريق#الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/a9TwJP735I— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
مشاهد من #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق
مشاهد من #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق #الحج #مكة_المكرمة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XIRGHiEf36— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
مشاهد من صحن الطواف في مساء ثاني أيام التشريق
مشاهد من صحن الطواف في مساء ثاني أيام التشريق #الحج #مكة_المكرمة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/siFJg4cGbI— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
ضيوف الرحمن يواصلون أداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق
ضيوف الرحمن يواصلون أداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق#بسلام_آمنين#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ov2PppXHyi— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
لقطات من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات
لقطات من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LGtBo2OZbJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
#ضيوف_الرحمن المتعجلون يواصلون أداء طواف الوداع في ثاني #أيام_التشريق
#ضيوف_الرحمن المتعجلون يواصلون أداء طواف الوداع في ثاني #أيام_التشريق#الحج #مكة_المكرمة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ncXg5Ph4b9— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
حجاج بيت الله الحرام يرمون #الجمرات ثاني #أيام_التشريق
حجاج بيت الله الحرام يرمون #الجمرات ثاني #أيام_التشريق #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fUmJpf9KXx— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
#بسلام_آمنين.. امتلاء صحن الطواف في الساعة الأخيرة من ثاني #أيام_التشريق
#بسلام_آمنين.. امتلاء صحن الطواف في الساعة الأخيرة من ثاني #أيام_التشريق #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RSizaB1c45— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
لقطات من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات
لقطات من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4SxMSAGA2E— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى المسجد الحرام لطواف الوداع
ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى المسجد الحرام لطواف الوداع #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0hQZc3vl5l— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
مشاهد لضيوف الرحمن من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات
مشاهد لضيوف الرحمن من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JXz3zOGGBE— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
#بسلام_آمنين.. حجاج بيت الله الحرام المتعجلون يؤدون طواف الوداع
#بسلام_آمنين.. حجاج بيت الله الحرام المتعجلون يؤدون طواف الوداع #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JwTNHuyRp7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
#ضيوف_الرحمن يواصلون رمي الجمرات في ثاني #أيام_التشريق
#ضيوف_الرحمن يواصلون رمي الجمرات في ثاني #أيام_التشريق #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TChU6ADk90— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
#بسلام_آمنين.. في ثاني #أيام_التشريق.. الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع
#بسلام_آمنين.. في ثاني #أيام_التشريق.. الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DQlEgutGfL— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
#بسلام_آمنين.. الأطفال في #الحج يرسمون الفرح بنقاء قلوبهم
#بسلام_آمنين.. الأطفال في #الحج يرسمون الفرح بنقاء قلوبهم #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4kTgGhs51I— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
رغم الإعاقة أتى ملبياً
رغم الإعاقة أتى ملبياً#الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MGSFwflRu5— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني #أيام_التشريق
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني #أيام_التشريقhttps://t.co/qaykKEBAdp#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LCDD6LyiGU— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yq7VAxkd0G— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022
توافد حجاج بيت الله الحرام لرمي #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق
توافد حجاج بيت الله الحرام لرمي #الجمرات في ثاني #أيام_التشريق #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UCvnWhngGj— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2022