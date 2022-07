فيديو.. حيوان من البحر يهاجم زوار شاطئ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشعل فيديو لفقمتين هاجمتا حشود زوار الشاطئ، مواقع التواصل الاجتماعي، في لقطة طريفة مثلت غضب الحيوان عندما يتدخل الإنسان في بيئته الخاصة.

وعلى شاطئ "لا جولا كوف" في سان دييغو الأمريكية، أثارت امرأة غضب فقمتي بحر، بعدما اقتربت من إحداهما لمضايقتها.

وكان رد الفعل قفز الفقمتين بشكل متسارع نحو رمال الشاطئ، باتجاه الزوار، الأمر الذي دفع العديد من المصيفين للهرب من الفقمتين الغاضبتين.

وبعد أن نجحت إحدى الفقمتين في إخافة البشر، وتحذيرهم من المضايقات، عادت لمياه البحر مع "رفيقتها" الأخرى.

ويعتبر شاطئ "لا جولا كوف" جزء من محمية مائية للحيوانات، ويشتهر البحر بانتشار الفقمات فيه، ولا يسمح للبشر بمضايقتهم.

A group of people were chased by two Sea Lions at a beach in the La Jolla area of San Diego. Lifeguards were on standby in the water ensuring no one was hurt and the sea lions could easily make their way. It's recommended people stay at least 50 ft away from sea lions. 📹: Charli pic.twitter.com/KUhLVns8H7