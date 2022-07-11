السر الحقيقي وراء دفاع فريد الديب عن قاتل نيرة أشرف

المصدر: البيان

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كشف الفنان تامر عبد المنعم السر الحقيقي وراء قرار المحامي فريد الديب الترافع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

وأكد "عبد المنعم" عبره حسابه على فيسبوك أن : "كتير بيسألوني عن موقف الأستاذ فريد الديب من قضية نيرة وكتير بيكتبوا كلام في الهجايص، ودا يدل عن جهل شديد من عينة أن الأستاذ مرتضى منصور والأستاذ بهاء أبو شقة سينزلان خصمين له في المحكمة إلخ".

وتابع: "أولا النقض مافيهوش مواجهات بين الدفاع ومن معرفتي بالأستاذ فريد أنه سينقض الحكم ليس دفاعا عن المتهم وإنما لوجود عورات في شكل المحاكمة وأخطاء وقع فيها القاضي أثناء نطقه للإحالة للمفتي، وبالتالي معركته قانونية بحتة تتعلق بقانونية المحاكمة، وحفاظًا منه على الشعرة القانونية بالقضية ليس أكثر".

وأكد: "وفريد الديب سينجح في النقض وستعاد المحاكمة وفي المرة القادمة سيعدم محمد عادل أيضا بعد إحالة أوراقه مجددا للمفتي، ولكن شكليا وموضوعيا وقانونيا ستصبح المحاكمة بلا عوار".

وواصل: "في رأيي الديب انحاز للقانون وأي قانوني فاهم ده كويس أوي، فكفاكم فتي، وبالنسبة للناس اللي بتتهمه أن اختياراته للمتهمين اختيارات وسخة أحب حد يقولي فين قضايا الجنايات النضيفة؟!".

وكان المحامي فريد الديب قد أعلن قبوله الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف مجاناً ودون أي مصاريف أو أتعاب، مشيرًا إلى أنه يجهز مذكرة للنقض على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة.