التحقيقات تكشف ملابسات جريمة مقتل المواطن السعودي في بيروت

المصدر: أ ف ب

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أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات اللبنانية في مقتل مواطن سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن خلافاً حول "حضانة أطفال" يقف خلف الجريمة.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت في بيان ليل الأحد أن المغدور (مولود عام 1980) قتل السبت "طعناً بواسطة سكين". ونتيجة المتابعة، تبيّن أن "شقيقي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية" قبل فرارهما. وتمّ توقيفهما لاحقاً داخل شقّة في الضاحية الجنوبية لبيروت، واعترفا بالتحقيق معهما "بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية".

وقال مسؤول أمني، إن المواطن السعودي قُتل داخل منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد شجار مع شقيقه على خلفية حضانة أطفال، وفق ما أظهرته الاعترافات الأولية.

وأوضح أنّ المغدور تزوّج من طليقة شقيقه وطالب بحقها في حضانة أطفالها الثلاثة، الأمر الذي رفضه طليقها. وبعد مواجهة بين الشقيقين، غادر والد الأطفال منزل المغدور قبل أن يعود برفقة شقيقه الآخر وينفذا الجريمة.

وتتوسّع السلطات اللبنانية حالياً في التحقيقات مع الموقوفين لمعرفة ما إذا كان ثمّة أسباب أخرى خلف الجريمة.

وفي تغريدة الأحد، ثمّن السفير السعودي وليد البخاري جهود قوى الأمن الداخلي في "كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة".