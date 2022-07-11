حفل موسيقي مرعب في غابة من عزف الطبيعة.. فيديو

المصدر: البيان

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خلف حادث غريب نوعا من الاندهاش لدى أشخاص عند سماعهم معزوفة موسيقية خيل إليهم في بداية الأمر أن أحدا ما يعزفها بعشوائية وسط غابة.

ويظهر الفيديو أن تلك الموسيقى ما هي إلا نتيجة لاشتراك عنصرين من الطبيعة، رياح عاتية تدفع بغطاء حديدي، حيث أطلقا العنان لنفسيهما لجذب انتباه كل من كان قريبا من المكان، الأمر الذي أرعب بعض المارة.

وفوجئ شهود العيان بالمشهد ومدى قوة الرياح، وكتبوا في وصف الفيديو: "لقد أمطرت بغزارة وبقينا نسمع هذه النغمة المعدنية. ذهبنا للتحقق من الأمر وهذا ما وجدناه".، وفق سبوتنيك.

ولا يسع المرء في مثل هذه الحالة إلا أن يخمن من تمكن بالفعل من أداء مثل هذا "الحفل" الغريب.