المصدر: البيان

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أثارت ملكة جمال إفريقيا، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في إحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية وهي تنظف "الدوارة" (الكرشة).

وصنعت ابنة الشرق الجزائري إيمان زرطيط الحدث في أول أيام عيد الأضحى المبارك عندما ظهرت في برنامج بقناة "النهار" الجزائرية مرتدية التاج و"الكاراكو" (لباس جزائري تقليدي) وهي منهمكة في تنظيف بطن خروف العيد.

الجدير بالذكر أن إيمان زرطيط حصدت لقب ملكة جمال الشرق للعام 2019، وتأهلت لنهائيات ملكة جمال التراث الأفريقي العام 2021.

بملابس جزائرية تقليدية.. ملكة جمال إفريقيا تنظف "كرشة" كبش العيد (فيديو)https://t.co/awhESprRCn#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LopyWVekl6

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022