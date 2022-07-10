حكم تقديم قيمة الأضحية نقداً للفقراء

المصدر: البيان

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الأضحيّة هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله؛ بتقديم ذبح من الأنعام؛ وذلك من أول أيام عيد الأضحى، حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها.ولكن هل يجوز تقديم قيمة الأضحية نقداً للفقراء والمساكن.

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز تقديم قيمة الأضحية نقدًا للفقراء والمساكين باعتبار أنها أُضْحِية، لأن الأُضْحِيَّة اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق؛ تقربًا إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى عن الأضحية: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).

وأوضح الأزهر، عبر حسابه في «فيسبوك» أنه إذا أخرج المسلم قيمة الأضحية ووزعها على الفقراء والمساكين كان له بها صدقة.

وأضافت أن وقت ذبح الأُضْحِية يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي- عند جمهور الفقهاء- عند مغيبِ شمس ثاني أيام التَّشريق "ثالث أيام العيد"، أمَّا الشَّافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيبِ شمسِ ثالثِ أيام التَّشريق "رابع أيام العيد".