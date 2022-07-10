مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

#بسلام_آمنين.. مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في جسر الجمرات وهم يؤدون نسكهم بيسر وانسيابية

#بسلام_آمنين.. #ضيوف_الرحمن في منشأة #الجمرات يؤدون ما تبقى من مناسكهم بانسيابية وسهولة ويسر

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي #الجمرات الثلاث لليوم الأول من #أيام_التشريق

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي #الجمرات الثلاث لليوم الأول من #أيام_التشريق

#بسلام_آمنين.. #ضيوف_الرحمن في أول #أيام_التشريق يرمون #الجمرات الثلاث

#بسلام_آمنين.. الحجاج يواصلون رمي #الجمرات .. وغداً يغادر المتعجلون

#ضيوف_الرحمن في أول #أيام_التشريق يرمون #الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

تحفهم السكينة والخشوع.. من مشعر منى جموع الحجيج يرمون #الجمرات الثلاث

توافد ضيوف الرحمن لرمي الجمرات في أول أيام التشريق

توافد ضيوف الرحمن لرمي الجمرات في أول أيام التشريق

#عيد_الأضحى_المبارك#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/X38m6eUTxj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022