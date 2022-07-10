مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق
#بسلام_آمنين.. مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في جسر الجمرات وهم يؤدون نسكهم بيسر وانسيابية
#بسلام_آمنين.. مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في جسر الجمرات وهم يؤدون نسكهم بيسر وانسيابية#الحج #مكة_المكرمة #أيام_التشريق#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xFUn7RxMH2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022
#بسلام_آمنين.. #ضيوف_الرحمن في منشأة #الجمرات يؤدون ما تبقى من مناسكهم بانسيابية وسهولة ويسر
#بسلام_آمنين.. #ضيوف_الرحمن في منشأة #الجمرات يؤدون ما تبقى من مناسكهم بانسيابية وسهولة ويسر#الحج #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YZHLAKPr47— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022
حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي #الجمرات الثلاث لليوم الأول من #أيام_التشريق
حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي #الجمرات الثلاث لليوم الأول من #أيام_التشريق https://t.co/9GizSZm3KR#الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1IKVTtHsCz— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022
حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي #الجمرات الثلاث لليوم الأول من #أيام_التشريق
حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي #الجمرات الثلاث لليوم الأول من #أيام_التشريقhttps://t.co/9GizSZm3KR#الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/af8lSgzhtR— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022
#بسلام_آمنين.. #ضيوف_الرحمن في أول #أيام_التشريق يرمون #الجمرات الثلاث
#بسلام_آمنين.. #ضيوف_الرحمن في أول #أيام_التشريق يرمون #الجمرات الثلاث. #الحج #مكة_المكرمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3MIPFfinlI— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022
#بسلام_آمنين.. الحجاج يواصلون رمي #الجمرات .. وغداً يغادر المتعجلون
#بسلام_آمنين.. الحجاج يواصلون رمي #الجمرات .. وغداً يغادر المتعجلون #الحج #مكة_المكرمة #أيام_التشريق#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bGpwtkCDAJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022
#ضيوف_الرحمن في أول #أيام_التشريق يرمون #الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.
#ضيوف_الرحمن في أول #أيام_التشريق يرمون #الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة. #الحج #مكة_المكرمة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ldn9lESRvN— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022
تحفهم السكينة والخشوع.. من مشعر منى جموع الحجيج يرمون #الجمرات الثلاث
تحفهم السكينة والخشوع.. من مشعر منى جموع الحجيج يرمون #الجمرات الثلاث #بسلام_آمنين #الحج #أيام_التشريق#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/QHRbD7S8HM— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022
توافد ضيوف الرحمن لرمي الجمرات في أول أيام التشريق
توافد ضيوف الرحمن لرمي الجمرات في أول أيام التشريق— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022
#عيد_الأضحى_المبارك#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/X38m6eUTxj