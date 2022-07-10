مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق

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#بسلام_آمنين.. مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في جسر الجمرات وهم يؤدون نسكهم بيسر وانسيابية

#بسلام_آمنين.. #ضيوف_الرحمن في منشأة #الجمرات يؤدون ما تبقى من مناسكهم بانسيابية وسهولة ويسر

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي #الجمرات الثلاث لليوم الأول من #أيام_التشريق 

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي #الجمرات الثلاث لليوم الأول من #أيام_التشريق

#بسلام_آمنين.. #ضيوف_الرحمن في أول #أيام_التشريق يرمون #الجمرات الثلاث

#بسلام_آمنين.. الحجاج يواصلون رمي #الجمرات .. وغداً يغادر المتعجلون 

#ضيوف_الرحمن في أول #أيام_التشريق يرمون #الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة. 

 

تحفهم السكينة والخشوع.. من مشعر منى جموع الحجيج يرمون #الجمرات الثلاث 

 

توافد ضيوف الرحمن لرمي الجمرات في أول أيام التشريق 

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