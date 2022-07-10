فيديو.. رجل ينجو من الموت في حادث مرعب

المصدر: البيان

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نجا رجل من موت محقق بعدما اصطدمت به شاحنة كبيرة وهو يسير على ممر المشاة.

ونشر ضابط الشرطة في الهند ديبانشو كابرا مقطع الفيديو الذي أظهر رجلا يسير على الممر المخصص للمشاة قبل أن تصدمه شاحنة كبيرة خرجت عن السيطرة بعدما اصطدمت حمولتها بشجرة كبيرة على جانب الطريق.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "إنديان إكسبريس" أيضا، الرجل محاصرا بين بوابة والشاحنة التي اعترضت طريقه، دون أن تظهر عليه أي إصابات.

Life is Sooooooo unpredictable! pic.twitter.com/tFZQ1kJf74 — Dipanshu Kabra (@ipskabra) July 7, 2022

ولم تكشف الصحيفة عن مكان وقوع الحادث، إلا أنها نشرت عددا من التعليقات على الفيديو كقول أحدهم: "إنها معجزة. اعتقدت للوهلة الأولى أن الفيديو مجرد خدعة".

وعلّق آخر على الفيديو قائلا: "من المؤكد أن الناجي أصيب بجروح داخلية، لكنه في النهاية محظوظ للغاية".