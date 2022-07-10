فيديو.. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

المصدر: البيان

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تمكن ضيوف الرحمن من رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى المبارك بكل يسر وسهولة بعد أن قضوا ليلتهم بمزدلفة، حيث شهدت حركة التنقلات لهذه القوافل الإيمانية أعلى درجات الإنسايبة والراحة ووسط أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة تحفهم عناية المولى -عز وجل.

وكان ضيوف الرحمن قد أدوا صلاة عيد الأضحى أمس في المسجد الحرام بمكة المكرمة في أجواء روحانية وإيمانية تسودها الطمأنينة والأمن والأمان.

ورفع جموع المصلين خالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما تم تهيئته من مشروعات وخدمات في الحرمين الشريفين التي تُعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، إلى ذلك شهدت حركة الحجيج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى انسيابية، وانتشر أفراد الأمن في جميع الطرقات، ليؤدوا واجباتهم وينفذوا الخطط المعدة لهذا الشأن في وقت قياسي.

وبدأت القوافل الإيمانية الحضور إلى مشعر منى، حيث رموا جمرة العقبة بكل يسر وسهولة، فيما نفذت الجهات الأمنية خططها الميدانية بكل إتقان، ما كان له بالغ الأثر في تسهيل الحركة ورمي الجمرات وفق صحيفة الرياض.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام على منى ليقضوا اليوم أول أيام التشريق بعد أن قضوا يوم أمس يوم عيد الأضحى بين رمي الجمرات والطواف بالمسجد الحرام وذكر وتهليل وابتهال لله تعالى، بأن يتقبل منهم حجهم، وأن يصلح أحوال الأمة الإسلامية، مع دعائهم لله تعالى بأن يحفظ لأرض الحرمين أمنها واستقرارها رائدة للعالم الإسلامي.

توافد ضيوف الرحمن لرمي الجمرات في أول أيام التشريق

#عيد_الأضحى_المبارك#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/X38m6eUTxj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022