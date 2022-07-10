قريباً.. "المنسف" علامة حصرية أردنية

المصدر: البيان

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قدمت البعثة الأردنية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" ملف إدراج المنسف في لائحة التراث العالمي غير المادي خلال العام الحالي، وفقا لما أورده تلفزيون المملكة المحلي.

وبحسب تلفزيون المملكة فقد أقامت السفارة الأردنية في باريس، أمسية فنية وثقافية، تزامنت مع الاحتفالات بمناسبة السنة الدولية للعلوم الأساسية من أجل التنمية المستدامة.

وتخلل الأمسية حفل موسيقي وعشاء تكريمياً للحضور تم خلاله تقديم المنسف الأردني، تحضيراً لإدراجه على لائحة التراث العالمي غير المادي خلال العام الحالي بعد استكمال الطلب الأردني لجميع الشروط الفنية المطلوبة من "يونسكو".

وكانت البعثة الأردنية الدائمة لدى "يونسكو" قدمت ملف إدراج "المنسف: وليمة احتفائية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" 2022، وذلك خلال مشاركة المملكة في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وجاءت جهود البعثة الأردنية الدائمة لدى اليونسكو لإدراج طبق المنسف على هذه القائمة الدولية، بعد تنسيق وعمل مشترك وممتد شاركت به عديد الوزارات والجهات الأردنية ذات العلاقة، بعد أن تم اختيار "المنسف" ضمن عدد من الترشيحات الأخرى، ليتم اتخاذ القرار بشأن إدراجها في العام 2022 على هذه القائمة.

ويضاف هذا الجهد إلى نجاحات سابقة حققتها المملكة لتعزيز حضورها في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في "يونسكو" بعد أن نجحت المملكة بتسجيل كل من ملف "فن السامر" في عام 2018 وملف " المساحة الثقافية لبدو البترا ووادي رم" في عام 2008.

ونقل تلفزيون المملكة عن السفير الأردني في فرنسا القول إن "للمنسف قيمة ثقافية واجتماعية، حيث اشتهر الأردن به كطبق وطني عربياً وإقليمياً، وللأردن الحق في حفظ ملكية أصل المنسف، وبما يتفق مع جهود تبذلها الدول للحفاظ على رموزها ذات الدلالات الثقافية والاجتماعية للأجيال القادمة."